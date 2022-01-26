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Kontrolden Çıkan SpaceX Roketi Ay’a Doğru Gidiyor

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Uzmanlar yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan SpaceX roketinin, Ay ile çarpışma rotasında olduğunu söylüyor.
Kontrolden Çıkan SpaceX Roketi Ay’a Doğru Gidiyor

Falcon 9, ilk olarak Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni kurmak için Florida’dan 2015’te fırlatıldı ve o zamandan beri karmaşık bir yörünge izliyor. Güçlendirici ilk olarak Şubat 2015’te bir milyon millik yolculuğa uzay hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak Florida’dan fırlatılmıştı.

Ancak Meteorolog Eric Berger, Ars Technica’daki yakın tarihli bir yazısında, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığını, aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun olduğunu belirtti. Berger, “Yani Şubat 2015’ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor” dedi.

Uzay gözlemcileri, roketin (yaklaşık dört metrik ton uzay çöpü de denilebilir) birkaç hafta içinde yaklaşık 2,58 km/s hızla Ay ile kesişeceğine inanıyor.

DÜNYA’DAN FARK EDİLMEYECEK

Dünya’ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9’un büyük olasılıkla 4 Mart’ta Ay’ın uzak tarafına çarpacağını söyledi. Veri analisti, yakın tarihli bir blog yazısında, nesnenin 5 Ocak’ta yakın bir Ay geçişi yaptığını, ancak 4 Mart’ta belirli bir etki yaratacağını söyledi.

Güneş ışığının roket üzerindeki itici etkisi ve dönüş periyotlarının ölçülmesindeki belirsizlik nedeniyle roketin tam olarak vuracağı nokta belirsizliğini koruyor.

Gray, çarpışmanın Dünya’dan muhtemelen fark edilmeyeceğini söylüyor.

Harvard Üniversitesi’nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell, etkinin 4 Mart’ta gerçekleşeceğini ancak önemli bir şey olmadığını yazdı. Bununla birlikte, uzay meraklıları, etkinin değerli veriler sağlayabileceğine inanıyor.

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