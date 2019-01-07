  • BIST 89.951
  • Altın 223,377
  • Dolar 5,4026
  • Euro 6,1956
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Konya'da Üniversiteye çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.

»
Konya Selçuk üniversitesi güvenlik görevlilerinin dikkati bir faciayı önledi. 25 yaşındaki Y.D. platonik duygular beslediği ve defalarca arkadaşlık teklif ettiği kızın okuduğu Selçuk Üniversitesine çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.
Konya'da Üniversiteye çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.

 

Konya Selçuk üniversitesi güvenlik görevlilerinin dikkati bir faciayı önledi. 25 yaşındaki Y.D. platonik duygular beslediği ve defalarca arkadaşlık teklif ettiği kızın okuduğu Selçuk Üniversitesine çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi. Üniversite güvenlik görevlileri durumu fark edip önce polis çağırdı ardından öfkeli aşığı oyaladı

Konya Selçuk üniversitesi akşam saatlerinde aklı almaz bir olaya tanıklık etti. 25 yaşındaki Y.D. arkadaşlık teklifini reddeden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü 4. Sınıf öğrencisi S.K ile görüşmek için memleketi Kırşehir’den Konya’ya geldi.

Selçuk Üniversitesi kampüsüne gelen Y.D. üniversite güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Çantasından çıkardığı pompalı tüfeği boğazına dayayan Y.D. arkadaşlık isteğini kabul etmeyen S.K ile görüşmek istediğini aksi taktirde kendisini öldüreceğini söyledi. Kampüse kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre takıntılı olduğu 24 yaşındaki S.K’nın öğrenim gördüğü İletişim Fakültesi binasının önüne kadar boğazına dayadığı pompalı tüfekle gelen genç platonik aşık burada kendisine yaklaşan polisleri görünce tekrar kendini öldürmekle tehdit edip polislerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada fakültede öğrenim gören öğrenciler Y.D.’nin haberi olmadan arka kapıdan tahliye edildi. 1 saat süren ikna çabasının ardından Y.D. pompalı tüfek ile birlikte polise teslim oldu.

Y.D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2019 yılının ilk büyük ikramiyesini kazandı, borçlarını ödeyip ev aldı07 Ocak 2019 Pazartesi 18:30
  • Konya'da Üniversiteye çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.07 Ocak 2019 Pazartesi 18:08
  • Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e tahliye07 Ocak 2019 Pazartesi 16:35
  • Metin Akpınar hakkında 'Hükümete karşı silahlı isyana tahrik' suçundan fezleke ©07 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
  • Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  • Çene estetiği için geldiği İstanbul'da kabusu yaşadı07 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
  • Türkiye, Palu ailesini konuşuyor (VİDEO)07 Ocak 2019 Pazartesi 12:43
  • RTÜK'ten "cin" yasağı07 Ocak 2019 Pazartesi 12:35
  • Benzin ve motorine zam geliyor!07 Ocak 2019 Pazartesi 12:31
  • Ayasofya Müzesi'nde baleye soruşturma07 Ocak 2019 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti