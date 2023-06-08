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Korkutucu rapor: Yapay zekâ zihni ve düşünceleri okuyabilir

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Yayınlanan yeni bir rapor, "zihin okuma" teknolojisinin özel düşünceleri ortaya çıkarabileceğini ve bunun da kötüye kullanılmasını önlemek için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceğini ortaya çıkardı.
Korkutucu rapor: Yapay zekâ zihni ve düşünceleri okuyabilir

İngiltere’deki Bilgi Komisyonu Ofisi’nin (ICO) yayınladığı bir rapor, gelişen teknolojiyle, yapay zekânın zihin okuyarak, kişinin düşüncelerine erişebileceği ve çeşitli değerlendirmeler yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BBC’nin haberine göre, kurumun nöroteknolojiyle ilgili yayımladığı ilk rapor olan “nöro veri rehberi”nde, ileri teknolojinin, kişinin ruh sağlığını ve mesleki açıdan işe uygunluğunu değerlendirebileceğini kaydetti.

Yetkililer, doğru kullanılmadığı takdirde teknolojinin, kişinin şahsi düşüncelerine de erişebileceği konusunda uyararak, özellikle işe uygunluk ve ruh sağlığı değerlendirmelerinde nöroteknolojinin kullanılmasıyla, kişilerin zihinsel yeterliliklerine göre çeşitli ayrımcılıklara maruz kalabileceğini dile getirdi.

ICO yetkilisi Stephen Almond, nöroteknolojinin, kişinin kendisinin dahi farkında olmadığı düşüncelerini ortaya çıkarabileceğinden bahsederek, “Düşünceler bir kez açığa çıktığında, üzerinde nispeten daha az kontrol sahibi oluyorsunuz.” ifadesini kullandı.

DOĞRU KULLANILDIĞINDA YARARLI OLABİLİR

Raporda, 4 ila 5 yıl içinde nöroteknolojinin iş yerlerinde üretkenlik, güvenlik ve gelişmeleri takip etmek için işverenler tarafından kullanılabileceği aktarılarak, evlerde de kullanımının yaygınlaşabileceği vurgulandı.

Raporda, nöroteknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla, iş yerlerinde baret gibi güvenlik ekipmanlarıyla yüksek riskli alanlarda çalışanların odak seviyelerini ya da okullarda öğrencilerin dikkat ve stres seviyelerini ölçmenin mümkün hale geleceği belirtildi.

Gelişen teknolojiyle yapay zekânın kullanılmasının, zihindeki düşünceleri kelimelere ve cümlelere dökebileceğine işaret edilen raporda, bu yolla çeşitli sağlık sorunları nedeniyle konuşamayan hastalara yardımcı olunabileceğine dikkat çekildi.

ICO, yeni “nöro veri rehberi”ni 2025’te tamamlamayı planlıyor.

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