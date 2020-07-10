Koronavirüs antikor araştırması sürü bağışıklığı beklentilerini boşa çıkardı

Covid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da yürütülen geniş çaplı bir araştırma, İspanyol halkının yeni tip koronavirüse karşı "sürü bağışıklığı" kazanma sürecinden çok uzak olduğunu ortaya koydu.

Kısmen İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen, 61 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yalnızca yüzde 5'inin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği anlaşıldı.

Araştırma ayrıca, katılımcıların yaklaşık üçte birinin asemptomatik olduğu, yani virüse yakalanmasına rağmen belirti göstermediğini açığa çıkardı. Araştırmayı yürütenler asemptomatik vakaların halk sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Koronavirüse yakalandığı halde antikor geliştirmeyenlerin yeniden enfekte olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sürü bağışıklığı nedir?

Araştırmacılar elde edilen sonuçlara göre sürü bağışıklığının yüksek ölüm oranı ve sağlık sistemlerinin kapasitesini aşma riski göze alınmadan oluşamayabileceği görüşünde. Sonuçlar pandemiyle mücadelede sosyal mesafe kurallarını gözetmenin, filyasyon ve izolasyonun da hala en iyi yöntem olduğuna işaret ediyor.

Sürü bağışıklığı, toplumda yeterli sayıda kişinin enfekte olarak ya da aşılanarak bağışıklık kazanması ile virüsün yayılımının durması anlamına geliyor. Sürü bağışıklığının gerçekleşebilmesi için toplumun ortalama yüzde 80'inin virüse karşı bağışıklık kazanması gerekiyor.

Bazı uzmanlara göre yüzde 60 sürü bağışıklığı için yeterli olabilir. Ancak İspanya'da nisan ayında başlayan araştırma, toplumdaki bağışıklık oranının bu rakamların çok gerisinde olduğunu gösteriyor. Lancet Journal dergisinde yayımlanan araştırma, Avrupa'da bağışıklık oranını tespit etmek amacıyla yapılan en büyük çaplı çalışma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 46 milyon nüfusa sahip İspanya 300 bine yaklaşan vaka sayısı ile Avrupa'nın ve dünyanın salgından en kötü etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede 28 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.