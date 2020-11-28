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Koronavirüs aşısındaki başarının nedeni doz hatası

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Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının iki tam doz uygulandığında yüzde 62, bir tam ve bir yarım doz uygulandığında ise yüzde 90'a kadar başarı sağladığı açıklanmıştı.
Koronavirüs aşısındaki başarının nedeni doz hatası

 

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının iki tam doz uygulandığında yüzde 62, bir tam ve bir yarım doz uygulandığında ise yüzde 90'a kadar başarı sağladığı açıklanmıştı. Bu sonucun aşı denemelerinde yapılan doz hatasına bağlı olduğu anlaşıldı. AstraZeneca CEO´su Pascal Soriot, dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik denemeleri yapabileceğini açıkladı

 

Koronavirüs aşısında yanlış verilen doz başarı sağladı. Oxford Üniversitesi'nin yüzde 90'lık başarıya bir hata sonucu ulaştığı ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının iki tam doz uygulandığında yüzde 62, bir tam ve bir yarım doz uygulandığında ise yüzde 90'a kadar başarı sağladığı açıklanmıştı.

 

YANLIŞLIKLA VERİLEN DOZ YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLADI

Kafaları karıştıran bu sonucun aşı denemelerinde yapılan doz hatasına bağlı olduğu anlaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre denemeler sırasında bir grup gönüllüye yapılan ilk aşılar yanlışlıkla yarım doz yapıldı, bir ay sonra gönüllülere bir tam doz aşı daha uygulandı. Ancak yanlışlıkla verilen dozun yüzde 90'a kadar koruma sağladığı ortaya çıktı. İki tam doz aşı verilen gruptaysa virüse karşı yüzde 62 koruma sağlandı.

 

Oxford araştırma görevlileri, başarı sağladıkları iki ayrı oranı birleştirerek aşının yüzde 70 başarı sağladığını açıklamıştı.

EK ÇALIŞMA YAPILACAK

 

Söz konusu hatanın ardından AstraZeneca CEO´su Pascal Soriot, dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik denemeleri yapabileceğini açıkladı. Soriot, "Artık neyin daha iyi bir etkiye sahip olduğunu bulduğumuza göre, bunu doğrulamamız gerekiyor. Bu nedenle ek bir çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

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