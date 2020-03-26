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Koronavirüs büyük maymunlar için tehlike oluşturabilir

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Bilim insanları, yeni koronavirüsün şempanze, goril ve diğer büyük maymunlar için de hayati tehlikeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Koronavirüs büyük maymunlar için tehlike oluşturabilir

Küresel çapta büyük salgına neden olan yeni koronavirüsün maymun türleri için de tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, primat uzmanları, virüsün şempanze, goril ve diğer büyük maymun türleri için de ölümcül tehdit oluşturabileceğinden endişe ediyor.

Büyük maymunların virüs nedeniyle hastalandıklarına dair henüz bir kanıt olmasa da, Nature adlı akademik dergide yayımlanan 25 hastalık uzmanı imzalı mektuba göre primatlar, insan kaynaklı ölümcül de olabilecek hastalıklara yakalanabilirler. Bazı Afrika ülkelerinde insanlarda hafif semptomlara yol açan virüsün maymunlarda ölüme neden olduğunun görüldüğü bildirildi.

Yabani maymun nüfusu yüksek olan ülkelere yaban hayatı turizminin yasaklanması ve saha araştırmalarının sınırlandırılması çağrısı yapılan mektupta, kaçak avcılık ve ormansızlaştırmalara karşı önlemler için ek fonlar oluşturulması gerektiği kaydedildi.

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