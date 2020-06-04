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Koronavirüs'ten kaçarken serotoninden oluyoruz

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"Bazı araştırmalar kanser hastalarına masaj yapıldığında kortizol hormonunun azaldığını gösteriyor"
Koronavirüs'ten kaçarken serotoninden oluyoruz

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, sarılmayla mutluluk hormonları serotonin ve oksitosin salgılanırken, stres hormonu kortizolun düştüğünü belirtti. Prod. Uludüz, "Sarılmak ve tensel temas üzerine bu araştırmalar COVID-19 salgınının başka bir boyutuna ışık tutuyor" dedi.

Hürriyet'teki habere göre, Prof. Uludüz, bir vatandaşın, "‘Yeni normal’de artık birbirimize sarılmayarak fiziksel sağlığımızı koruyacağız. Peki doğduğumuzdan beri yaptığımız, içgüdüsel bir hareketi kesmek beynimizi etkilemeyecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi.

Sarılmak bilimsel olarak bizi hem ruhsal hem fiziksel anlamda iyileştiren bir eylem. Sarılmayla mutluluk hormonları serotonin ve oksitosin salgılanırken, stres hormonu kortizol düşüyor. Sevdiğimiz insanlarla sarıldığımızda, el ele tutuştuğumuzda cildimizin altındaki basınç reseptörleri vücudu ve beyin sapını uyararak solunum, kan basıncı ve kalp atış hızını otomatik olarak düzenleyen vagus sinirine elektrik sinyalleri gönderir. Bu sinyaller stres hormonu kortizolü azaltır.

Kortizol hormonu bizim bağışıklık hücrelerimizi azaltırken, kanserli hücrelerin, sağlıklı hücrelerin ölümüne yol açan proteinleri salgılamasına neden olur. Bazı araştırmalar kanser hastalarına masaj yapıldığında kortizol hormonunun azaldığını gösteriyor. Serotonin de mutluluk hormonu olarak adlandırdığımız hormonlardan bir tanesidir ve vücudun doğal antidepresanı olarak ifade edilebilir.

Ayrıca kişilerin acı hissini azaltan bir kimyasaldır. Yani serotonin düzeyi düşük kişiler fiziksel olarak daha fazla ağrı hissedebilirler. Sarılmak ve tensel temas üzerine bu araştırmalar COVID-19 salgınının başka bir boyutuna ışık tutuyor.

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