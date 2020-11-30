Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz uygulandı. Özkan, iki haftalık süreçte herhangi bir yan etki yaşamadığını, kendisini gayet dinç ve sağlıklı hissettiğini söyledi.