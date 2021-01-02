  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda şaşırtan sonuç

» »
Diyarbakır'da Sinovac firmasının CoronaVac aşısının tek dozu uygulanan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ın yapılan testinde yeterli düzeyde antikor oluştuğu tespit edildi.
Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda şaşırtan sonuç

Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarında gönüllü yer alan Doç. Dr. Yolbaş, bir ay önce aşı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan 3 hafta sonra test yaptıran Yolbaş'ta, koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, AA muhabirine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısını yaptıranlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti. Şu anda hem dünyada hem de ülkede Kovid-19'un en pik noktasının yaşandığına dikkati çeken Tekin, ölümlerin ve yoğun bakıma yatan hasta sayısının arttığını söyledi. Bu sürecin böyle ilerlemesiyle aşıların daha çok gündemde yer aldığına değinen Tekin, salgının bitmesinin iki temel faktörünün bulunduğunu dile getirdi. Tekin, "Ya aşılar olacak ya da virüs mutasyon geçirecek. Durum böyle olunca aşıların önemi arttı. Daha hızlı şekilde aşılama gerektiği konuları ön plana çıktı. Şu anda dünyada şirketler aşı çalışmaları yapıyor. 4 ya da 5 şirketin çalışması onay safhasına geldi. Bu süreç bizim için sevindirici." diye konuştu.

"İNSANLAR ÖNYARGISIZ VE HIZLI ŞEKİLDE AŞILANMALI"

Önümüzdeki günlerde ülkede aşılamanın başlayacağını aktaran Tekin, salgından kurtulmanın yönteminin aşı olduğunu, aşının hastalığın ağır geçmesini ve bulaşmasını engelleyeceğini, bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Tekin, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde hangi aşı gelirse gelsin toplum olarak önyargısız aşı olunması gerektiğini bildirerek aşılamayla salgın sürecinin hızlı şekilde atlatılması gerektiğini dile getirdi.

Aşılarla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu, yan etkileri, sıkıntıları ve olumsuzluklar olabileceğine dair haberlerin yer aldığını anımsatan Tekin, aşıların binlerce yıldır birçok hastalığa karşı insanları koruduğunu, aşılarla ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığını ve insanların rahat şekilde yaptırabileceklerini kaydetti.

Tekin, hastanelerinden Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ın da gönüllü olarak tek doz aşı olduğuna işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aşıdan sonra antikor düzeyinin koruyucu seviyesine ulaştığını gördük. Tek doz aşı bile koruyuculuk sağladı. İki doz aşı zaten bu durumda öneriliyor. Bu iki doz aşıyla büyük ihtimalle yeterli seviyede antikor olacak ve hastalığa karşı koruyacaktır. Halkımız tedbirlere devam etsin. Önümüzdeki aylarda aşılamanın hızlanmasıyla toplumun büyük kesiminde risk faktörü sağlık çalışanları, ileri yaş ve toplu merkezlerde çalışanların aşılanmasıyla büyük ihtimalle pandemide de kırılma yaşanacağını düşünüyoruz."

"MUTLAKA AŞI YAPTIRIN"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş ise gönüllü olarak bir ay önce aşı yaptırdığını, aşının ciddi bir yan etkisini görmediğini söyledi. "Tek doz aşı yapıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor testi yaptırdım ve yeterli düzeyde antikor oluşturduğunu gördük." diyen Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını aktardı.

Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti:

"Risk gurubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dahilinde mutlaka aşı yaptırın. Kesinlikle vatandaşlar aşılara güvenmemezlik gibi durumlara girmesin. Kovid-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bazen kişiler ölebiliyor. Bu nedenle risk almamak için herkese Kovid-19 aşısı yapmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı krizi derinleşiyor… ABD’den çok kritik ‘doz’ uyarısı: Aşıları karıştırmayın02 Ocak 2021 Cumartesi 14:10
  • Türkiye’de Sağlık Bakanlığı İçin 55 Milyon Aşı Enjektörü Satın Alınacak02 Ocak 2021 Cumartesi 13:30
  • ABD'de Kasten Koronavirüs Aşılarını Etkisiz Hale Getiren Eczacı Tutuklandı02 Ocak 2021 Cumartesi 13:02
  • Boyundan Başlayıp Omuz ve Kollara Yayılan Ağrılar, Boyun Fıtığının Habercisi Olabilir.02 Ocak 2021 Cumartesi 11:26
  • İsrail'de 1 Milyon Kişiye Aşı Yapıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 11:01
  • Uğur Şahin'den Aşı Açıklaması: Şu An Durum İyi Gözükmüyor02 Ocak 2021 Cumartesi 10:55
  • İncirli’den koronavirüs aşısı yorumu: “Tek ışık aşıdır…”02 Ocak 2021 Cumartesi 10:17
  • ‘Yeni Mutant Daha Öldürücü Değil’02 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
  • Londra'da hastaneden sızan mesaj: "Afet modundayız; yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz"01 Ocak 2021 Cuma 21:45
  • 2020, toplumun bilime bakışını değiştirdi01 Ocak 2021 Cuma 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti