  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Kovid-19'un yeni türü daha ölümcül!

» »
 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.
Kovid-19'un yeni türü daha ölümcül!

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var." dedi.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

SON 24 SAATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, dün akşam itibarıyla son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19'un yeni türü daha ölümcül!23 Ocak 2021 Cumartesi 10:15
  • 5 Saatlik elektrik kesintisi uygulanacak23 Ocak 2021 Cumartesi 10:10
  • KKTC'de FETÖ'den gözaltına alınan kişilerden 4'ü tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 10:05
  • Cumhuriyet Meclisi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:34
  • Kavaz, 34 yıllık başkanlığa son veriyor23 Ocak 2021 Cumartesi 09:31
  • Kıbrıs’ta deprem meydana geldi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
  • Cumhurbaşkanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:23
  • Küçük Kaymaklı’da kaza: 1 yaralı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:19
  • Mert Fıstıkcı genç yaşta hayatını kaybetti22 Ocak 2021 Cuma 21:37
  • Girne'deki kazada 23 yaşındaki Emrullah Baran hayatını kaybetti22 Ocak 2021 Cuma 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti