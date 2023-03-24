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Kripto para birimlerinin yaratıcısı Karadağ’da sahte pasaportlarla yakalandı

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Geçen yıl batan TerraUSD ve Luna kripto para birimlerinin yaratıcısı Do Kwon, Karadağ'da yakalandı.
Kripto para birimlerinin yaratıcısı Karadağ’da sahte pasaportlarla yakalandı

Karadağ polisi, geçen yıl yaklaşık 40 milyar dolar değer kaybederek batan TerraUSD ve Luna kripto para birimlerinin yaratıcısı Do Kwon’u Karadağ’ın başkentindeki Podgorica havalimanında belge sahteciliği suçlamasıyla gözaltına aldı.

 

Güney Koreli Do Kwon ile yanındaki ikinci şüpheli, sahte Kosta Rika pasaportuyla Podgorica havalimanından Dubai’ye kaçmaya çalışırlarken yakalandılar. Polis, Do Kwon’un bavulunda sahte Belçika pasaportlarının da olduğunu açıkladı.

TerraUSD ve Luna para birimlerini geliştiren Terraform Labs’in ortak kurucularından Kwon hakkında dün hazırlanan iddianamede, menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve kumpas suçlamaları yer aldı.

Geçen yıl Eylül’de Güney Koreli yetkililer tarafından hakkında tutuklama emri çıkartılan Do Kwon, aylardır firardaydı.

Geçen Mayıs ayında iki para biriminin de değeri çakılmış, TerraUSD’nin fiyatı 0.01 doların altına düşmüştü.

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