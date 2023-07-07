  • BIST 6.169,87
  • Altın 1604.888
  • Dolar 26.0275
  • Euro 28.3125
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Krizi artıracak olay! ABD donanması, İran gemisine el koydu

» »
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.
Krizi artıracak olay! ABD donanması, İran gemisine el koydu

ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.

ABD Donanmasının durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu’nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.

Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i tebrik etti03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:19
  • Biden, İngiltere, Litvanya ve Finlandiya’yı ziyaret edecek02 Temmuz 2023 Pazar 21:26
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’dan çekilme hazırlıkları yetersizdi01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:37
  • ABD’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili tuhaf açıklama30 Haziran 2023 Cuma 14:36
  • Anayasa mahkemesinin kararı Biden’ı rahatsız etti30 Haziran 2023 Cuma 11:32
  • Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi28 Haziran 2023 Çarşamba 18:10
  • Biden’dan Kurban Bayramı mesajı28 Haziran 2023 Çarşamba 12:30
  • Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının ''katastrofik'' şekilde patladığı belirtildi23 Haziran 2023 Cuma 09:23
  • ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınında enkaz parçaları buldu22 Haziran 2023 Perşembe 20:15
  • Biden duyurdu! ABD, 125 bin mülteciyi ülkeye kabul edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti