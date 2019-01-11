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KSTU, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anma etkinliği düzenlendi

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7’nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
KSTU, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anma etkinliği düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7’nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.Bu çerçevede, Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) anma etkinliği düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Rauf Raif Denktaş’ın hayatı hakkında video gösterimi yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr.Elif Çepni kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, davetlerini kırmayıp katılan Serdar Denktaş’a teşekkür etti.Ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, babasının hayatını konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Serdar Denktaş, babası Rauf Raif Denktaş’ın çocukluğu, eğitim hayatı hakkında bilgiler vererek, babasını anlatmanın aslında Kıbrıs Türk tarihini anlatmak olduğunu vurguladı.
Denktaş, özellikle gençlerin bugünlere nasıl gelindiğini bilmesinin önemine vurgu yaparak, ancak bu şekilde verilen mücadelenin ve kurulan devletin değerinin daha iyi anlaşılabileceğini söyledi.

Babası Denktaş’ın KKTC’nin ilanına kadar verdiği uğraşların önemine değinen Serdar Denktaş, onun yokluğunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.
Denktaş, babasının gerek Kıbrıs Türk Halkı gerekse ailesi için sığınacak bir liman olduğunu kaydederek, babasının en önemli özelliğinin halk arasında olmayı sevmesi olduğuna dikkati çekti.

Üniversitelerin liderlerin anılması konusunda öncülük ettiğine de işaret eden Denktaş, sadece böyle günlerde değil liderleri her gün anarak, onların hayal ettiği KKTC’ye ulaşmak için yola devam etmek gerektiğini söyledi.Konuşmasının ardından Serdar Denktaş’ a teşekkür plaketi takdim edildi.

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