KTAMS’tan ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi uyarısı

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, mart ayından beri ödenmeyen ek mesailerin 21 Haziran Cuma mesai bitimine kadar yatırılmaması halinde, “ek mesaiye kalmama” eylemi başlatacaklarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, ek mesai ödemelerindeki gecikmelerin yasalara aykırı olduğunu belirterek hükümeti uyardı. Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın, ek mesai ödemelerinin en geç bir ay içinde yapılmasını emrettiğini ve geçmişte bu konuda dava açtıklarını da hatırlattı.

Bengihan, “Maliye Bakanlığı, ödemeleri ilgili yasalara aykırı bir biçimde 3-4 ay gecikmeyle yapmayı alışkanlık haline getirmiştir” ifadelerini de kullandı.