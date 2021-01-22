KTGB:Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gereklidir

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bir açıklama yayınladı.

Birliğin açıklaması şu şekilde:

Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gereklidir

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) üyesi Gazeteci Esra Aygın için sarf edilen sözler ve aldığı tehditlerle bu zor günlerde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız olduğunu, bunun aksi davranışların toplumumuza bir yararı olmayacağı ifade etmek isteriz.

Gazeteciler diğer yurttaşlar gibi, bireyler olarak güven içerisinde ve kanunun tam koruması altında olmalıdırlar. Herkesin kendi düşüncesini özgürce düşünme ve kendini ifade etme hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, basını özgür olmayan bir ülkede, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir.

Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gerekli olan fikirlerin, düşüncelerin ve bilginin özgürce yayılmasına yardımcı olur kanaatindeyiz.

Birlik olarak basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırının, geçmişte olduğu gibi bugün de karşısında olacağımızı; her koşulda özgür basının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz…