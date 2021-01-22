  • BIST 1.534
  • Altın 443,090
  • Dolar 7,4083
  • Euro 9,0009
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAPilli:10'u yerel 12 vaka

KTGB:Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gereklidir

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bir açıklama yayınladı
KTGB:Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gereklidir

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bir açıklama yayınladı.

Birliğin açıklaması şu şekilde:

 Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gereklidir

  Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) üyesi Gazeteci Esra Aygın için sarf edilen sözler ve aldığı tehditlerle bu zor günlerde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız olduğunu, bunun aksi davranışların toplumumuza bir yararı olmayacağı ifade etmek isteriz.

 

  Gazeteciler diğer yurttaşlar gibi, bireyler olarak güven içerisinde ve kanunun tam koruması altında olmalıdırlar. Herkesin kendi düşüncesini özgürce düşünme ve kendini ifade etme hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

 

  Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, basını özgür olmayan bir ülkede, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir.

 

  Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gerekli olan fikirlerin, düşüncelerin ve bilginin özgürce yayılmasına yardımcı olur kanaatindeyiz.

 

  Birlik olarak basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırının, geçmişte olduğu gibi bugün de karşısında olacağımızı; her koşulda özgür basının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz…

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile istişare ederek, açık bir duruş ortaya koymalıdır21 Ocak 2021 Perşembe 22:15
  • Ataser: Hükümet sesimizi duysun! Alsancak ve Lapta'yı kapatın21 Ocak 2021 Perşembe 22:11
  • Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat21 Ocak 2021 Perşembe 22:10
  • Asgari ücret "Brüt 180 TL" artsın önerisi masada!21 Ocak 2021 Perşembe 22:05
  • Başbakan Saner: “2021, 2020’ye göre daha sıkıntılı olacak.. Türkiye desteği kaçınılmaz”21 Ocak 2021 Perşembe 21:27
  • Hüseyin Aydınlı’nın ölüm sebebi "aort damarının yırtılması"21 Ocak 2021 Perşembe 20:59
  • KKTC'de bugün 10'u yerel 12 pozitif vaka21 Ocak 2021 Perşembe 20:25
  • Pilli:10'u yerel 12 vaka21 Ocak 2021 Perşembe 20:24
  • Özersay, esnafa ve işini kaybedenlere dönük vergi ve elektrik kolaylığı talep etti21 Ocak 2021 Perşembe 19:51
  • Lapta ve Alsancak'ın kapatılması kararı Saner'e takıldı...Komiteden istifaların olacağı iddia ediliyor21 Ocak 2021 Perşembe 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti