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KTOEÖS:Çözüm ve Barış Talebimizi Meydanlarda Haykıracağız

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTOEÖS:Çözüm ve Barış Talebimizi Meydanlarda Haykıracağız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Çözüm ve Barış Talebimizi Meydanlarda Haykıracağız

 

                 Kıbrıs adasında en az Rum toplumu kadar var olduğunu, eşit haklara, statüye sahip olduğunu yıllardır ortaya koyan ve bu uğurda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türk Toplumunun içine düşürüldüğü durum 70 yıllık mücadeleye ihanet anlamı taşımaktadır.

 

Bu politikaların devamına seyirci kalmayacağız.

 

                 Enosis ve Taksim kavgasının, toplumların ortak haklarını tanımlayan Kıbrıs Cumhuriyetinin tek taraflı sahibi olma veya reddederek “anavatanlarla” bütünleşmeyi öngören, paylaşmayan, milliyetçi, ırkçı kavgaların ülkemize yaşattığı sadece acı, gözyaşı, kan ve can kaybı olmuştur.

 

Enosis ve Taksim tezlerinin galip gelme savaşı, adamızı kan gölüne dönüştürmüş, barış, huzuru bozmuş, dikenli tellerle bölmüştür.

 

                 Yıllardır sürdürülen toplumlararası görüşmeler, yenişemeyen tezleri ve statükoyu koruma heveslerine bağlı olarak çok yavaş ilerlemiştir. Çözüm, Kıbrıs’ta yaşayan halkların yararına olacaktır. Kıbrıs’ı birleştirebilecek, gerçekleştirilebilir tek çözümün federasyondur. İkili ve BM gözetiminde yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan uzlaşı noktaları çözüm modelinin federasyon olmasını zorunlu kılmıştır.

 

Federasyon çözüm modeli ile adamızda dikenli telleri ortadan kaldırabilir,

ülkemizi birlikte barış adasına dönüştürebiliriz.

 

Kıbrıs’ta çözüm ve barışa sarılmaktan başka çıkar yolumuz yoktur.

 

Bu amaçla Cenevre’de 5+1 yapılacak görüşmelerle sesimizi iletmemiz gerekmektedir. Bu Memleket Bizim Platformunun düzenleyeceği Barış Yürüyüşüne KTOEÖS olarak kitlesel katılacağız.

 

24 Nisan Cumartesi 17:00’de eski Peyak mağazaları önünde toplanarak

barış ve federal çözüm için ortak sesimizi haykıracağız!

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