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KTOEÖS’ten Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği ve güvenlik zafiyeti tepkisi

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği nedeniyle öğrencilerin sınava giremediğini ifade ederek, bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.
KTOEÖS’ten Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği ve güvenlik zafiyeti tepkisi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan "öğretmen eksikliği nedeniyle bazı derslerde sınav yapılmadığı ve bir öğretmenin de özel gereksinimi bulunan bir öğrenci tarafından darp edildiği" gerekçesiyle okul önünde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okulda yaşanan 6 öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce öğrencinin sınava giremediğini kaydederek bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Özel gereksinimi bulunan öğrencilerin raporlarına bakılmadan okullara alındığına ve okullarda yeteri kadar gölge öğretmen bulunmadığına dikkati çeken Eylem, öğretmenlerin yalnız olmadığını belirtti.

GÖKÇEBEL

Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de eğitimde yaşanan sorunlara işaret ederek gerek öğretmen eksikliği gerekse okullardaki binaların depreme dayanıksız ve yetersiz olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gökçebel, söz konusu okulda hem öğretmen eksikliği hem de güvenlik zafiyeti bulunduğunu söyleyerek ilgili bakanı istifaya davet etti.

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