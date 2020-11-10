KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri Geldi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “pandemi yokmuş gibi davranmak; öğretmen, öğrenci ve halk sağlığıyla oynamakla” suçladı.

KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’n şöyle seslendi:

“Sağlık Bakanlığı’nı dikkate alın ve öğrencileri, öğretmenlerin ve halkın sağlığını tehlikeye atacak şekilde kalabalık oluşturma kararınızdan vazgeçin.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın “100 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin salgın açısından risk oluşturacağını” yazılı olarak bildirmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “bu görüş yokmuş gibi davrandığını” savundu.

Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hala daha “pandemi yokmuş gibi” davrandığını, “kalabalık kortej dayatması” yaptığını, “öğrenci, öğretmen ve halkın sağlığıyla oynadığını” öne sürdü.

Okullarda temizlik malzemelerinin ilk haftada tükendiğini, okul idarelerinin kendi çözümlerini üretmeye çalıştığını, okullara bütçe ayrılmadığını ifade eden Eylem, şöyle devam etti:

“Birçok okulumuzda vakaya rastlanmaya başlanmıştır. Kış gelmektedir ancak pandemi hastanesi hala daha hazır hale getirilmemiş durumdadır. Hala daha pandemi dönemine özgü düzenlenmesi gereken tüzükler, müfredatlarla ilgili gerekli adım atılmamıştır. Genelgelerle, el yordamıyla eğitim yönetilmeye çalışılmaktadır. Belirsizlik, plansızlık ve kaos her alana hakim haldedir.”