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KTÖS: “AB’den gelecek olan aşıları Tatar engelliyor.”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası aşılarla ilgili açıklamada bulundu
KTÖS: “AB’den gelecek olan aşıları Tatar engelliyor.”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası aşılarla ilgili açıklamada bulundu

Açıklama şöyle:

Sağlık bakanının görevden alınması ile ilgili Ankara bağlantılı çıkar çetelerinin adamızın kuzeyini yönettiği gerçeği ile bir kez daha yüzleşirken, aşı konusunda yaşanan gelişmeler de gözden kaçırılmaktadır.

Sağlık bakanının görevden alınması ile ilgili Ankara bağlantılı çıkar çetelerinin adamızın kuzeyini yönettiği gerçeği ile bir kez daha yüzleşirken, aşı konusunda yaşanan gelişmeler de gözden kaçırılmaktadır.

Kıbrıs 2003 yılından beri Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir ve Covid-19 ile ilgili Avrupa aşı programının bir parçasıdır. Avrupa Birliği müktesebatı kuzey Kıbrıs ile ilgili olarak askıda olsa bile, adamızın kuzeyinde yaşayan AB vatandaşı Kıbrıslı Türkler de aşı programına alınmış olup, Sn. Mustafa Akıncı’nın görevde olduğu dönemde “İki Toplumlu Sağlık Komitesi” aracılığı ile 400 bin doz aşının kuzeye verilmesi konusunda uzlaşıya varılmıştır.

Kuzeye verilen aşı miktarının bugüne kadar neden düşük olduğu ile ilgili Rum basınına da yansıyan bilgilerde, AKP tarafından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar’ın engel çıkardığını öğreniyoruz. Bu konuda halkın sağlığını değil, sağlık üzerinden siyaset yapmayı tercih eden AKP’nin memuru Sn. Tatar’a sormak istiyoruz:

1.İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni neden çalıştırmıyorsunuz?

2.Güney Kıbrıs’a neden yanlış ve eksik bilgiler içeren uyduruk aşı planı veriyorsunuz?

3.Teklif edilen aşı miktarını almaktan neden kaçınıyorsunuz?

4.Pfizer firmasının aşı konusunda bilgilendirme yapacak uzmanına kuzey Kıbrıs’a geçiş için neden izin vermiyorsunuz?

5.Avrupa Birliği’nden gelen sağlık araç gereç ve ekipmanını reddedip, neden geri gönderiyorsunuz?

Bu sorular cevap beklerken, Kıbrıslı Türkler’i Avrupa Birliği’nden koparmaya yönelik AKP tarafından izlenen siyasetin bir sonucu olarak, kendi vatandaşına ambargo uygulayan tek yönetimin de siz olduğunuzu vurgulamak isteriz. Sn. Tatar, “AB doğrudan bize yardım yapsın, Rumlar dominant olmak istiyor” gibi söylemlere sarılıp, halkın sağlığı ile oynamak insanlık suçudur. Bu söylemlerle Kıbrıs Rum tarafını ve AB’yi suçlama oyununuzdan vazgeçin. AKP ile işbirliği yapıp, Kıbrıs Türk toplumuna ambargo uygulayan sizsiniz.

Saygılarımızla,

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

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