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KTÖS Geçici Öğretmen Görevlendirmelerini Yargıya Taşıyacağını Açıkladı

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KTÖS Geçici Öğretmen Görevlendirmelerini Yargıya Taşıyacağını Açıkladı
KTÖS Geçici Öğretmen Görevlendirmelerini Yargıya Taşıyacağını Açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, devlet okullarında çalışacak 200’ün üzerindeki geçici öğretmeni hiçbir duyuru yapmadan, gizlice, “kuralsız” bir şekilde 1 Eylül’de göreve başlamak için görevlendirdiğini ileri sürdü ve konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora yazılı açıklamasında, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun seçim yasakları nedeniyle sınav düzenlememesi fırsat bilinerek yapılan bu girişimin hiçbir hukuksal ve meşru zemini olmadığını savundu.

Halkın Partisi ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ise olaya seyirci kalarak UBP’ye koltuk değneği olmakla” suçlayan Baybora, binlerce işsiz öğretmen varken, sadece UBP’lileri istihdam etmenin vicdansızlık ve yasa tanımazlık olduğunu belirtti.

Baybora açıklamasında şöyle dedi:

“Nazım Çavuşoğlu’nun geçmiş yıllarda geçici öğretmenleri objektif ve şeffaf bir şekilde göreve almak için sınav yaparken, bu yıl seçim kaygısıyla tamamen partizanlığa yönelmesini kabul etmeyeceğimizi vurgular, konuyu işsiz öğretmenler üzerinden yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz.  Bu çerçevede geçici öğretmenliğe başvurup partizanlık, eş dost, yandaş istihdamı yüzünden mağdur olan işsiz öğretmenlerimizi sendikamıza müracaat etmeye davet ederiz.”

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