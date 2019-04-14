KTÖS Yönetim Kurulu Belirlendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 42’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel Kurul’un divan başkanlığını yapan Yılsay Barlasoğlu, sendikanın yeni yönetimini yazılı bir açıklamayla duyurdu.
Buna göre, dünkü genel kurulda belirlenen KTÖS’ün 30 kişilik yönetim kurulu şöyle:
“Emel Tel, Süleyman Gelener, Akgün Kaçmaz, Burak Maviş, Çağrı Akgür, Mebruke Diren, Mustafa Baybora, Hikmet Olgaçer, Uğur Erilen, Faize Sertel, Şener Elcil, Erol Sabır, Erdoğan Emiroğulları, Saffet Aşaroğlu, Hamide Avcıbaşı, Sermin H. İyican, Sevşen Dandana Özerce, Mehmet Beteri, Müge Evram, Gamze Ekemen, Derman Paça, Tanju Üngör, Burçin Karabaşak, Hasan Belen, Hüseyin Bozalanlar, Salih Özalan, Tolga Karadağlı, Sevgi Erhalaç, Murat Dağman, NahideTaçoy”
Haysiyet Divanı ise şu isimlerden oluştu:
“Halil Kara, Ayşe Sağer, Sadık Azimli, Ulus Burçaklı, Fatma Kükrer.”
“NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM POLİTİKASI” SENDİKANIN GENEL EĞİTİM POLİTİKASI OLACAK
KTÖS’ün hazırladığı, “Nitelikli Kamusal Eğitim Politikası”nın sendikanın genel eğitim politikası haline gelmesi ve alternatif önerilerle geliştirilmesi karar tasarısı” da Genel Kurulda üyelerin onayına sunuldu. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.
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