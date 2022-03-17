  • BIST 2.125,03
  • Altın 924.199
  • Dolar 14.7771
  • Euro 16.3471
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

KTÖS'den İskele'deki eylem için tüm öğretmenlere aktif katılım çağrısı

» »
KTÖS'den İskele'deki eylem için tüm öğretmenlere aktif katılım çağrısı
KTÖS'den İskele'deki eylem için tüm öğretmenlere aktif katılım çağrısı

Basın açıklaması,

Uluslararası hukukun, AB müktesebatının dışında tutulan ve plansız yapılaşmanın üst noktaya ulaştığı adanın kuzeyinde, ekonomik kalkınma adı altında, doğamız her yerde saldırıya uğruyor.
Doğayla dost, sürdürülebilir çevre planları ile adanın gelişmesine taraf olduğumuz gibi, yasa ve imar planı tanımaz bir şekilde toplumun nefes aldığı sahillerin ve yeşil alanların betonlaşmasına da karşı duracağımızı belirtiriz.
Bu anlamda “İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin” İskele’de devam etmekte olan kıyı yağmasına karşı yapmış olduğu mücadeleyi selamlar, taraf olduğumuzu belirtir, tüm üyelerimizi 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 14:30’da İskele Long Beach’te bir araya gelip, birlikte tepki koymaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

Emel TEL
KTÖS Başkanı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika: İskele Long Beach’teki İnşaat Mahkemelik09 Mart 2022 Çarşamba 17:40
  • İskele Belediyesi: Kadın Personel Yarın İdari İzinli07 Mart 2022 Pazartesi 15:57
  • İskele Long Beach'te eylem!02 Mart 2022 Çarşamba 14:20
  • İskele'de kanunsuz avlama22 Şubat 2022 Salı 13:04
  • Devrimci Komünist Birlik: Geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alın22 Şubat 2022 Salı 11:39
  • İskele'de Alkollü İçki Satış Ruhsatı İçin Son Gün 28 Şubat21 Şubat 2022 Pazartesi 15:44
  • Mehmetçik ve Bölgesinde Elektrik Kesintisi Olacak21 Şubat 2022 Pazartesi 15:29
  • KKT Kızılayı İskele Şube olağan genel kurulu yapıldı20 Şubat 2022 Pazar 09:46
  • İskele Belediyesi Halk Plajı Kalplerle Donatıldı13 Şubat 2022 Pazar 17:14
  • İBB’nin Kıbrıs Ziyaretleri Sürüyor11 Şubat 2022 Cuma 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti