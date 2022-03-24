  • BIST 2.176,20
  • Altın 935.202
  • Dolar 14.8289
  • Euro 16.3361
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

KTÖS’ten Yök Başkanı'na Mektup

» »
KTÖS’ten Yök Başkanı'na Mektup
KTÖS’ten Yök Başkanı'na Mektup

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), YÖDAK üyesi Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu ile ilgili iddialarına ilişkin Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Porf.Dr. Erol Özvar’a mektup gönderdi.

Mektupta, Uzunboylu’nun 13 Mayıs 2013’te  “Science Park Research Organization and Consultation LTD” ismi ile kurduğu ve para karşılığı yayın yaptığı iddia edilirken, Uzunboylu’nun  23 Ekim 2019 tarihinde KKTC Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine atanmasından bir müddet sonra şirketin ismini “Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD” olarak değiştirdiği, kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu direktörlüğe getirdiği ve yasalara aykırı bir şekilde beş yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait şirket hisselerini devrettiği öne sürüldü.  Mektubun yanısıra, bu iddialarla ilgili bazı belgelerin de YÖK Başkanı’na gönderildiği belirtildi.

KTÖS, mektupta, gerekli soruşturmaya katkı koymak için YÖK’ün desteğini de talep etti.

KTÖS’ün kendisiyle ilgili iddialarını reddeden Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu, bu konuda yargıya başvuracağını açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK’i batıracak!24 Mart 2022 Perşembe 17:20
  • Bu sözde mali "akıl" içkiden bile daha zararlı!24 Mart 2022 Perşembe 17:07
  • KTİMB “Kuzey Sahillerinin Sürdürülebilir Gelişimi İçin Farkındalık Toplantısı” Düzenledi24 Mart 2022 Perşembe 17:00
  • Girne’de 100 İlkokul Öğrencisine Ücretsiz Ağız Ve Diş Taraması Yapılıyor24 Mart 2022 Perşembe 16:40
  • Aksa Süper Lig'te ilk kez bir kadın hakem görev yapacak24 Mart 2022 Perşembe 16:35
  • VERGİ-SEN Hükümete Maliye Açığını Kapatmak İçin Vergi Kaçakçılığını Önleme Çağrısında Bulundu24 Mart 2022 Perşembe 16:25
  • Cimnastikçilerimiz, Ankara’da24 Mart 2022 Perşembe 16:20
  • Odun sobasını yakmak isterken, yangın çıkardı!24 Mart 2022 Perşembe 16:00
  • Şekere okkalı zam!24 Mart 2022 Perşembe 15:44
  • Balkondan düşen kadın, ağır yaralandı!24 Mart 2022 Perşembe 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti