KTÖS’ten Yök Başkanı'na Mektup

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), YÖDAK üyesi Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu ile ilgili iddialarına ilişkin Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Porf.Dr. Erol Özvar’a mektup gönderdi.

Mektupta, Uzunboylu’nun 13 Mayıs 2013’te “Science Park Research Organization and Consultation LTD” ismi ile kurduğu ve para karşılığı yayın yaptığı iddia edilirken, Uzunboylu’nun 23 Ekim 2019 tarihinde KKTC Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine atanmasından bir müddet sonra şirketin ismini “Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD” olarak değiştirdiği, kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu direktörlüğe getirdiği ve yasalara aykırı bir şekilde beş yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait şirket hisselerini devrettiği öne sürüldü. Mektubun yanısıra, bu iddialarla ilgili bazı belgelerin de YÖK Başkanı’na gönderildiği belirtildi.

KTÖS, mektupta, gerekli soruşturmaya katkı koymak için YÖK’ün desteğini de talep etti.

KTÖS’ün kendisiyle ilgili iddialarını reddeden Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu, bu konuda yargıya başvuracağını açıklamıştı.