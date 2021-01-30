KTTO'dan Ali Başman açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası son zamanlarda çok konuşulan Ali Başman'ın açıklamaları hakkında bir bildiri yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman’ın katıldığı bir TV programındaki söylemleri çarpıtılmış, özellikle sosyal medya üzerinden kendisine saldırı yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir zamanda birbirimize saldırmak yerine, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerekmektedir. Özel sektörü kamunun düşmanı olarak göstermek, söylenenleri çarpıtmak bizleri bir adım öteye götürmeyecektir.

İfade edilmek istenen; kıt olan kaynaklarımızı hepimizin bölüşmesi gerektiğidir. Burada Sayın Başman şahsı için değil tüm çalışan emekçi insanımız için konuşmuştur. Bizler her zaman elimizi taşın altına koyan iş insanlarıyız. Tüm özel sektör çalışanları, kamu çalışanları gibi vergilerini ve sigorta primlerini ödemektedir. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirmekten asla taviz vermemektedir.

Devletimizin ekonomik durumu açıkça ortadadır. Mevcut kaynakların kamu ve özele yeterince yardımcı olamayacağı aşikardır. Mağdur olan her zaman özel sektör çalışanıdır. Devlet çalışmayan özel sektör çalışanlarına destek olmamaktadır. Kimsenin, birinin cebinde gözü yoktur. Herkes evine ekmek götürme derdindedir. Böyle bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, var olan kaynaklarımızı paylaşmamız gerekmektedir.

KTTO olarak salgının başladığı günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu malzemelerin sağlanmasına gerek oda gerekse üyeleri katki koymuştur ve buna devam etmektedir.

Bunu yaparken 'var olan kaynaklar, tüm toplum için kullanılmalıdır' düşüncesinden hareket etmektedir.

KTTO bugünlerde kapanmanın devam etmesi halinde gıda desteği ve elzem olan aşı tedariği ile ilgili araştırma ve çalışma yapmaktadır. Çünkü biliyoruz ki , bu salgından toplum olarak elde olanı paylaşarak çıkabiliriz.

Değerli iş insanımız Ali Başman’ın söylemlerinde de gerçek dışı bir şey yoktur. Kendisi dürüst ve çalışanını her zaman koruyan bir iş adamıdır. Sözlerinin yanlış yöne çekilmeye çalışılması bizleri üzmüştür.

Bir kez daha tekrarlıyoruz ki bizler taşın altına elini koymaktan çekinmeyen insanlarız. Gaylemiz toplumun tüm fertlerinin, paylaşarak ve dayanaşarak bu zor günleri başarı ile atlatmasıdır.