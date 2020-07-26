LAÜ Akademisyeni besinlerde küflenmeyi önlemenin etkin yollarını anlattı

Küf sağlığımızı etkileyebilen bir bulaş

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak besinlerde küflenmeyi önlemenin yollarını anlattı.

“Küf, sadece besinde üreyen bir mikroorganizma olmaktan öte insan sağlığını etkileyebilen bir bulaştır. Mutfağın nemli bir alan oluşu da küf üremesini kolaylaştırır. Küfler, yeşil, siyah veya beyaz olabilir” diyen Günebak, bir besinin küflendiğinde tadı, görünümü, rengi ve kokusunun değişime uğradığını belirtti. Özellikle tahıl ürünleri ve kuruyemişlerde üreyen mikotoksinlerin insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olduğunu ifade eden Günebak, “Aflatoksin ise özellikle yer fıstığı gibi yağlı tohumlarda, mısırda ve kuru meyvelerde üreyebilen bir küf toksinidir ve insan sağlığı açısından çok risklidir. Karaciğer kanseri ile dahi ilişkilendirildiği çalışmalar bulunmaktadır” dedi.

Ağzı açık duran küflenmiş bir besindenki küf hava aracılığıyla bir diğer temiz besini kirletebilir

“Besinlerde küflenmeyi önlemenin en etkin yolu kısa sürede tüketilebilecek miktarda besin satın almaktır” diyen Günebak, besinlerde küflenmeyi önlemek için bir takım önerileri de şöyle sıraladı;