  • BIST 101.090
  • Altın 200,828
  • Dolar 4,7878
  • Euro 5,6116
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Kuir Kıbrıs Derneği “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” protokolünü belediye başkanı adaylarının imzasına açtı

» »
Kuir Kıbrıs Derneği “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” protokolünü belediye başkanı adaylarının imzasına açtı
Kuir Kıbrıs Derneği “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” protokolünü belediye başkanı adaylarının imzasına açtı


Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”nü belediye başkan adaylarının imzasına açtı.

Kuir Kıbrıs Derneği yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”metni hazırladı.

Belediye başkan adaylarının imzasına açılan metinde adaylara LGBTİ+ hakları konusundaki sorumlulukları hatırlatılıyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları, protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edildi. 

Protokol metninde şu ifadelere yer verildi:

“Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+ kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,

LGBTİ+’lerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi,

Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,

Şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı,

Diyalog geliştirme amaçlı, belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması için bir birim ve/ya personel görevlendirmeyi, 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye’nin ilgili birimleri, merkezleri veya benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine destek olmayı,

Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık karşıtı bir tüzük hazırlamayı,

Belediye çalışanlarına LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi,

Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTI+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi,

Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi,

Belediyenin mevcut basın yayın ve internet alanlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlamayı, 

LGBTİ+ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CAS, Çelebi’ye mi veriliyor?25 Mayıs 2018 Cuma 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!25 Mayıs 2018 Cuma 07:45
  • ANASTASİADİS'TEN GUTERRES ÇERÇEVESİNE EVET25 Mayıs 2018 Cuma 06:45
  • KKTC'de o yargıç görevinden istifa etti,"Mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. "'24 Mayıs 2018 Perşembe 21:45
  • Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"24 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
  • Serdar Denktaş yeniden hastaneye kaldırıldı24 Mayıs 2018 Perşembe 17:35
  • Yangın kontrol altına alındı, 100 dönüm yandı24 Mayıs 2018 Perşembe 17:03
  • Dizdarlı: "Morgdaki kokunun yayılmaması için bir an önce cesetler gömülmeli"24 Mayıs 2018 Perşembe 16:46
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı24 Mayıs 2018 Perşembe 16:44
  • “Ekonomik Örgütler Platformu” yeniden yapılandırılıyor24 Mayıs 2018 Perşembe 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti