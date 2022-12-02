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Kuir Kıbrıs Derneği Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı ziyaret etti

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Kuir Kıbrıs Derneği 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı ziyaret etti.
Kuir Kıbrıs Derneği Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı ziyaret etti

Kuir Kıbrıs Derneği 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı ziyaret ederek toplumdaki bilinçsizliğe ve HIV ile yaşayanların hak ihlallerine dikkat çekti.

 

1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü kapsamında Kuir Kıbrıs Derneği Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı ziyaret ederek HIV/AIDS konusundaki bilinçsizlik ve bu konuda yaşanan hak ihlalleri hakkında görüşme gerçekleştirdi. Özellikle vatandaş olmayanların sınır dışı edilmesinin yarattığı hak ihlallerine de değinen ekip HIV ile yaşayanların haklarının insan hakları olduğunu vurguladı. Toplumdaki damgalamadan kaynaklı insanların test olmaktan kaçındığının altını çizen Kuir Kıbrıs aktivistleri Bakan’dan anonim test merkezlerinin devlet hastanelerinde yaygınlaştırılması için söz aldı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ bu konuda hassas olduğunu belirterek konunun takibini yapacağını ve kişilerin bilgilerinin deşifre edilmeden test yapabilecekleri anonim test merkezlerinin erişilebilir olması ve yaygınlaşması için adım atacağına dair söz verdi.

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