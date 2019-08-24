Kulak ağrısı diye gitti, doktor gördüğü karşısında şoke oldu

ABD´de bir kadın, kulak ağrısı sebebiyle doktora gitti. Kulağında su olduğunu düşünen kadın, muayene sonucu kulağına örümcek kaçtığını öğrendi. Örümcek, doktorların müdahalesiyle kulaktan çıkarıldı.

ABD´nin Kansas City eyaletinde Susie Torres isimli bir kadın, kulağındaki kaşıntı ve ağrı sebebiyle doktora başvurdu. Kulağını muayene eden doktor, gördüğü karşısında şok oldu.

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Kahverengi münzevi örümceğinin, karadul örümceği ile birlikte en zehirli iki örümcek türü olduğunu söyleyen doktor, örümceğin kadını ısırmamasının büyük şans olduğunu bildirdi.

Yerel basına konuşan Torres,”Dün gece kulağıma su kaçtığını sanıp pamuk koydum. Örümceğin kulağıma girebileceğini hiç düşünmedim. Nereden girdiğini bilmiyorum” sözlerini kullandı. DHA