Kültür ve Sanatın Başkenti İskele Olacak

KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ İSKELE OLACAK

İSKELE BELEDİYESİ 14. KÜLTÜR &SANAT GÜNLERİ 7 MART’TA BAŞLIYOR

SANATÇI SUNAY AKIN AÇILIŞTA SAHNE ALACAK

KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ 7-28 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Renkleri ve kültürleri, İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi, Kültür&Sanat Günlerinin bu yıl 14.’sünü düzenleyecek. 7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Kültür Sanat Günleri, 7 Mart Cuma günü İskele Belediyesi Kültür Evi’ndeki açılış töreni ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçı Sunay Akın’ın gösterisi ile başlayacak. 28 Mart’a kadar devam edecek 14. Kültür&Sanat Günleri kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

14. KÜLTÜR &SANAT GÜNLERİ 7 MART’TA BAŞLIYOR

SANATÇI SUNAY AKIN AÇILIŞTA SAHNE ALACAK

İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri 7 Mart Cuma günü başlıyor. İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 19.00’da açılış töreni ile başlayacak Kültür&Sanat Günleri aynı gün şair, yazar, gazeteci, coğrafyacı, tiyatro oyuncusu kısacası sanatçı Sunay Akın’ın saat 19.30’da İskele AKM’deki gösterisi ile devam edecek. Dopdolu içeriği ile 7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri’nde İskele, bir kez daha renkleri ve kültürleri bir araya getirecek.

MÜZİKLİ MASALLAR 11 MART’TA

Kültür&Sanat Günlerinde 7’den 70’e herkese hitap edecek etkinlik olacak. Yetişkinler kadar İskele Belediyesi sınırlarında bulunan çocuklar da çok eğlenecek. Çocukların da düşünüldüğü

Kültür&Sanat günlerinde 11 Mart Salı günü, Dervişe Güneyyeli Kutlu ile Burcu Müniroğlu Karagöz ‘Müzikli Masallar’ etkinliğinde İskele AKM’de, 2 seansta bölge okullarında eğitim gören çocuklarla buluşacak.

İZEL SEYLANİ, ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Ülkemizin başarılı tiyatro sanatçılarından İzel Seylani de İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri’nde çocuklarla buluşacak. 2’şer seanstan oluşacak Gizli Hazine Karagöz isimli gölge oyunuyla, İskele AKM’deki çocuklarla buluşması 18 Mart Salı ve 25 Mart Salı 10.00 ve 11.00 saatlerinde olacak.

UNUTULMUŞ ÇOCUK OYUNLARI 20 MART’TA

Büyük ilgi gören ‘unutulmuş çocuk oyunları’ bu yıl da Kültür&Sanat Günlerini renklendirecek. 20 Mart Perşembe İskele Belediyesi Kültür Evi bahçesindeki etkinlikte geçmişte sevilerek oynanan ancak zamanla unutulan çocuk oyunları çocuklarla buluşturulacak. Etkinlikte çocuklara Kıbrıs Lezzetleri de sunularak ikram edilecek.

YAZAR HAKAN YOZCU, GENÇLERLE BULUŞACAK

Kıbrıslı Yazar Hakan Yozcu da bölgemizde eğitim gören gençlerle bir araya gelecek. Yazar ve gençlerin buluşması 10 Mart Pazartesi-13 Mart Perşembe günü saat 10.00’da olacak. Öğrencilerle buluşacak yazar Yozcu, aynı zamanda kitap tanıtımını da yapacak.

İSKELE BELEDİYE KOROSUNUN KONSERİ İLE TAMAMLANACAK

7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri bir kez daha sanatseverleri İskele’de buluşturacak. İskele Belediye Korosu da kültür&sanat günlerinin kapanışında müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek. Koronun konseri 28 Mart Cuma günü 19:30’da İskele AKM’de olacak.

İBT EKİBİ DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE SAHNE ALACAK

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bu yıl da İskele Belediye Tiyatrosu’na ayrıldı. Çiçeği burnunda oyunu ile İskele’de tiyatro severlerle buluşacak ekip, Yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı Hırsız Var isimli oyun ile 27 Mart Perşembe günü saat 19.30’da İskele AKM’de perde diyecek.

KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ 7-28 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri bu yıl da dolu dolu geçecek. 8 Mart Cumartesi saat 19.00’da Filiz Bozkuş Al’ın sahneye taşıyacağı Tiyatral Dans Performansı Gong Oyunu ile sanat severlerle buluşacak. 28 Mart’a kadar sürecek Programda 10 Mart Pazartesi saat 19.00’da İskele AKM’de Teşgilat Minayalar Zamanı isimli film gösterimi, 12 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da İskele AKM’de Yazarlar Buluşması, saat 19.00’da Metin Güler’in sunumu ile şarkı ve şiir gecesi, 17 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da İskele AKM/İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Mastercheff Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz ile Gastronomi Söyleşisi ve Workshop, 18 Mart Salı günü saat 18.15-19.15 arası İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Gave Keyfi, saat 19:30’da İskele AKM’de Kıbrıs Manileri Gecesi, 21 Mart Cuma saat 19.00’da İskele AKM’de Otello Çok Sesli Korosu’nun Geleneksel Kıbrıs ve Karma Şarkılar Konseri, 22 Mart Cumartesi saat 19:00’da İskele AKM’de Yabancı Ülkeler Gecesi, 25 Mart Salı saat 19.00’da İskele AKM’de Tasavvuf Müziği Dinletisi ve Semazen Gösterisi, 26 Mart Çarşamba saat 11.00’da İskele AKM’de Kadın Üretiminin Kültürümüze Etkileri ve Katkıları isimli söyleşi, 27 Mart Perşembe saat 14:00’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde öğretmenlere yönelik Kültürümüzü Tanıyalım isimli etkinlik yer alacak.

FOTOĞRAF YARIŞMASINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İskele Belediyesi fotoğraf yarışmasını bu yıl yalnızca gençlerin katılabileceği şekilde hazırladı. Fotoğraf sanatına güvenen 15-25 yaş arası gençleri buluşturmaya hazırlanan İskele’nin güzellikleri ve tarihinin konu alınacağı Gençler arası 1. Fotoğraf Yarışması ayrıca sergiyle de taçlandırılacak. İlk 3 fotoğrafa 7 bin 500 TL (eşit miktarda) para ödülünün verileceği yarışmaya başvurular 3 Mart’ta sona erecek. Detaylı bilgi 0548 851 17 15 numaralı telefondan alınabilecek.