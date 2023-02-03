  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.79
  • Dolar 18.8122
  • Euro 20.3186
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı

» »
İsveç ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı

TRT World'ün haberine göre, Paludan, 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord üzerinden çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti.

Ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.

Grup sohbetlerinden birinde konuşanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile 17 arasında olduğunu söylediği, kendisine yaşı sorulduğunda ise 39 cevabını verdiği de duyuluyor.

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken Paludan, Discord platformunda 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürdü.

Paludan, 11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir sohbette, katılımcılardan birinin bir marketin arkasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İddia üzerine Kullanıcı 1 isimli çocuk, "Markette çalışmıyorum ve 14 yaşındayım." yanıtını verdi.

Bir başka grup sohbetinde Paludan, çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi.

Paludan bir defasında da İslam dinini "öğretme" veya "açıklama" amacıyla sohbet ettiğini savunduğu erkek çocuklarına, "İslam'ı neden sevmediğini" anlattı.

Şubat 2022'de YouTube hesabı kapatıldıktan sonra Discord kullanmaya başlayan Paludan hakkında, cinsel içerikli sohbetleri yüzünden herhangi bir hukuki işlem yapılmazken, geçmişte ırkçılık, karalama ve trafik cezaları dahil 14 ceza aldı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AP’de iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı02 Şubat 2023 Perşembe 20:08
  • AB, Ukrayna’ya askeri eğitim desteğini artırıyor02 Şubat 2023 Perşembe 18:25
  • Yunanistan ve İtalya'da İlaç Sıkıntısı Devam Ediyor02 Şubat 2023 Perşembe 15:29
  • İsveç’ten Erdoğan’a yanıt: ‘Anlaşmada din yok’02 Şubat 2023 Perşembe 13:40
  • AB-Ukrayna Zirvesinde gündem mali ve askeri destek02 Şubat 2023 Perşembe 11:23
  • Aptalın biri yüzünden çıkarlar heba olmasın02 Şubat 2023 Perşembe 10:53
  • Belçika’da öğrencilere uyuşturucu satan öğretmen okuldan atıldı01 Şubat 2023 Çarşamba 23:26
  • İtalya’da 418 “pedofil rahip” tespit edildi01 Şubat 2023 Çarşamba 21:32
  • Fransa’da evsizlerin sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı01 Şubat 2023 Çarşamba 14:58
  • Fransa’da grev dalgasına enerji sektörü de katılıyor31 Ocak 2023 Salı 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti