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Kurumlar vergisi ve gelir vergisi yasalarında değişiklik öngören tasarılar komiteden geçti

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kurumlar Vergisi (Değişiklik) ile Gelir Vergisi (Değişiklik) yasa tasarılarını oybirliğiyle kabul etti.Söz konusu yasa tasarılarının Pazartesi gün Cumhuriyet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.
Kurumlar vergisi ve gelir vergisi yasalarında değişiklik öngören tasarılar komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kurumlar Vergisi (Değişiklik) ile Gelir Vergisi (Değişiklik) yasa tasarılarını oybirliğiyle kabul etti.Söz konusu yasa tasarılarının Pazartesi gün Cumhuriyet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün toplandı.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul eden komite Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve. Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalara devam edilecek.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan Komite’ye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP milletvekilleri Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu, Hasan Taçoy, HP milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

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