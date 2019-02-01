Kutup girdabında ölü sayısı 21'e çıktı

ABD'nin Ortabatı eyaletlerinde meydana gelen ve rekor soğuklara sebep olan kutup girdabında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eksi 49 dereceyi (Eksi 56 Fahrenheit) gören soğuklar, Ortabatı'da yaşayan ABD'lilerin hayatını olumsuz etkiledi. Birçok eyalette okullar, devlet daireleri ve havaalanları kapandı, yollar buzla kaplandı

John H. Stroger Hastanesi'nden Dr. Stathis Polakidas'ın açıklamalarına göre Chicago şehrinde 9 kişi daha soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Bu 9 kişiyle beraber ölü sayısı en az 21'e çıktı. ABD basınında daha çok ölünün olabileceği belirtiliyor. Polakidas ayrıca çeşitli yerlerinde donma olan 25 hasta gördüğünü, bunlardan en ağır olanının parmaklarının ampute edilmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre hayatını kaybedenler içinde üniversite ikinci sınıf öğrencisi Gerard Belz de var. University of Iowa yetkililerinin açıklamasına göre Belz kaldığı yurda kısa bir yürüyüş yaparken kampüste hareketsiz bir biçimde bulundu. Polis, ölümünde soğuğun etkisi olabileceğini söyledi.