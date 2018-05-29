  • BIST 105.314
  • Altın 189,964
  • Dolar 4,5530
  • Euro 5,2689
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

'Kuveyt ile artan işbirliği Türk ekonomisine güveni yansıtıyor'

» »
Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, iki ülke arasında giderek artan işbirliğinin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığı yorumlarında bulundu.
'Kuveyt ile artan işbirliği Türk ekonomisine güveni yansıtıyor'

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, iki ülke arasında giderek artan işbirliğinin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti.

Kuveyt Ümmet Meclisi, bugün Türkiye ile Eylül 2017'de imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolü onayladı.

Mecliste, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün görüşülmesi için bugün özel oturum düzenlendi ve iki aşamalı oturumda protokol kabul edildi.

Kuveyt resmi verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında artarak 1 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'den Kuveyt'e ihracat hacmi 431 milyon dolara, Kuveyt'in ithalat değeri 856 milyon dolara ulaştı. Kuveyt'teki Türk projeleri ise 6.5 milyar doları aştı.

"Kuveyt ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler gelişecek"

Bu veriler ışığında Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik işbirliğini değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, yapılan anlaşmaların ve ticaret hacminin Türk ekonomisine güveni yansıttığını belirtti.

Kuveytli milletvekili Cuman el-Harbeş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolünün iki ülke için de önemli olduğunu belirterek, bunun Türk ekonomisine güvenin bir işareti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası seviyede etkisini artıran bir devlet olduğuna dikkati çeken Harbeş, önümüzdeki dönemde Kuveyt ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha çok gelişeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Milletvekili Usame Şahin de sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu vergi anlaşması başta olmak üzere Türkiye ile gerçekleştirilen ekonomik işbirliği ve ticaret hacminin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti.

"İşbirliği, Türk ekonomisine güveni yansıtıyor"

Milletvekili Velid et-Tabtabai ise sosyal paylaşım sitesinde Türkiye ile ekonomik ilişkilere ve yatırım imkanlarına destek verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan Ekonomik Araştırmalar Uzmanı Hamed Sagr, Kuveyt Ümmet Meclisi'nin vergi anlaşmasını onaylamasının, iki ülkenin ekonomisine destek vereceğini kaydetti.

Sagr, seçim öncesi çeşitli amaçlarla Türk ekonomisinin dış baskılara maruz kaldığı bir dönemde anlaşmanın onaylanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında söz konusu protokol dahil 6 anlaşma imzalanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsrail Gazze'de gerilimi tırmandırıyor29 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği29 Mayıs 2018 Salı 13:45
  • AB dışişleri bakanları İran ile ticareti görüşecek29 Mayıs 2018 Salı 09:21
  • İtalya'da hükümet krizi28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:12
  • İtalya'da 'görülmemiş kriz': Hükümet kurma çalışmaları çöktü28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:48
  • Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri27 Mayıs 2018 Pazar 12:19
  • İrlanda referandumundan 'evet' çıktı, kürtaj yasağı kalkıyor27 Mayıs 2018 Pazar 12:10
  • Trump Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi26 Mayıs 2018 Cumartesi 12:21
  • AB'nin yeni kişisel veri düzenlemesi yürürlüğe girdi25 Mayıs 2018 Cuma 16:42
  • Trump'tan ilk siyah boks şampiyonuna af kararı25 Mayıs 2018 Cuma 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti