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Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu kısa film yarışması düzenliyor

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Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu kısa film yarışması düzenliyor.
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu kısa film yarışması düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu kısa film yarışması düzenliyor.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek, gelişen sinema sektörüne yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve eserlerin uluslararası platformda sergilenmesine fırsat yaratmak amacıyla düzenlenen festivalde birinci gelen film 10 bin TL ödül kazanacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek “1.Uluslararası Kısa Film Yarışması”na 15 Nisan’a kadar başvuru alınacak.

Açıklamaya göre jürinin yapacağı değerlendirme sonucu birinci gelen filme 10 bin TL, ikinci gelen filme 7 bin TL, üçüncü gelen filme 5 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmada bunlar dışında 3 bin TL Rauf Raif Denktaş Ödülü, 2 bin TL Dr. Fazıl Küçük Ödülü, bin TL mansiyon ve bin TL özel ödül takdim edilecek.

Üniversite öğrencileri ve gençlerin de katılımına açık olduğu kaydedilen yarışma ile ilgili detaylı bilgi www.lionkibris.com’dan elde edilebilir.

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