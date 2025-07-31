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LAÇ Belediyesi ile SPOT’tan deniz kaplumbağaları için uyarı

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LAÇ Belediyesi ve Spot Kaplumbağaları Koruma Derneği, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşanan ciddi bir çevre ihlali sonrası kamuoyuna ortak bir çağrıda bulundu.
LAÇ Belediyesi ile SPOT’tan deniz kaplumbağaları için uyarı

LAÇ Belediyesi ve Spot Kaplumbağaları Koruma Derneği, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşanan ciddi bir çevre ihlali sonrası kamuoyuna ortak bir çağrıda bulundu. Bölgenin en değerli doğal zenginliklerinden biri olan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları, motorlu araçların yasa dışı sahil kullanımı nedeniyle tehdit altında.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, koruma ekiplerinin görev başında olduğu sırada, bir grup ATV ve motosikletli kişinin sahile izinsiz giriş yaptığı ve tüm uyarılara rağmen motorlarını sahil boyunca sürerek hem ekiplerin can güvenliğini hem de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını tehlikeye attığı belirtildi. Daha da endişe verici olan ise, iki yıl önce araç girişini önlemek amacıyla konulan beton blokların bu kişiler tarafından yerinden sökülerek kırılması oldu.

Spot Kaplumbağaları Koruma Derneği adına açıklama yapan Emel Yeğensoy, “Bu olay yalnızca çevre koruma çalışmalarımıza değil, aynı zamanda doğanın hassas dengesine açık bir tehdittir. Sahilde motorlu araç kullanımı kesinlikle yasaktır. Yetkilileri acil önlem almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ise deniz kaplumbağalarının yalnızca doğanın değil, aynı zamanda bölge kültürünün de ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. “Bu canlıların korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. LAÇ Belediyesi olarak deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya kararlıyız” diyen Ataser, vatandaşlara da bu konuda hassasiyet çağrısı yaptı.

Başkan Ataser, deniz kaplumbağalarının yaşamını tehdit eden her türlü olumsuz müdahaleye karşı gerekli yasal süreçlerin, tespit edilmesi halinde vakit kaybetmeden başlatılacağını da sözlerine ekledi.

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