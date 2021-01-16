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Lapta'da yerel bulaş patladı! Dün 12 vaka tespit edildi!

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Lapta'da yerel bulaş patladı! Dün 12 vaka tespit edildi!
Lapta'da yerel bulaş patladı! Dün 12 vaka tespit edildi!

Yerel bulaş bu kez Lapta’da patladı. Dün 6’sı fırın çalışanı 12 kişide Covid-19 pozitif tespit edildiği açıklandı, taramalar gün boyu sürdü.

Lapta’da faaliyet gösteren bazı işletmelerde pozitif vaka görülmesiyle bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı.

Geçtiğimiz gün bölgedeki bir berberde pozitif vaka görülmesinin ardından diğer esnaf ve bazı işletmelerde de tarama yapıldığını kaydeden Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, bir kahveci, bir de fırında pozitif vaka görüldüğünü, fırındaki vaka sayısının şu an itibariyle 6’ya çıktığını kaydetti.

 

“Nereden bulaştığı bilinmiyor”


Tüm bu işletmelerin tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdiğini kaydeden Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, bölgedeki vaka sayısının 12 kişiye ulaştığını ifade etti.

Bulaşın kaynağının bilinmediğine de değinen Başkan  Aktuğ, “Sağlık bakanlığı ekibi bölgede, testlere devam ediliyor, esnafa random testlere devam ediliyor. Geniş çaplı bir tarama yapılacak” dedi.

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