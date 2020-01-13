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LAÜ’de “Kıbrıs Türkü’nün Mücadele Bayrağını Açan Liderlere Saygı” sergisi açıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük’ün 36’ncı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da 8’nci ölüm yıldönümleri nedeniyle “Kıbrıs Türkünün Mücadele Bayrağını Açan Liderlere Saygı” konulu bir fotoğraf sergisi açtı.
LAÜ’de “Kıbrıs Türkü’nün Mücadele Bayrağını Açan Liderlere Saygı” sergisi açıldı

   LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Fuayesi’nde  saat  09.00’da açılan serginin birinci bölümünde; Rauf Raif Denktaş’ın çocukluğundan, sonsuzluğa uğurlandığı 17 Ocak 2012 tarihine kadar  olan döneme ait 41 adet, serginin ikinci bölümünde ise Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamından kesitler içeren 32 adet  fotoğraf yer alıyor.

   Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani yaptığı açıklamada; Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın her ikisinin, genç yaşlarından itibaren yaşamlarını Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesine adadıklarını belirtti.  Tayhani, Dr. Fazıl Küçük’ün, İngiliz Koloni İdaresi’ne karşı mücadele bayrağını açtığında 25 yaşında; 28 Kasım 1948’de düzenlenen ilk parti mitinginde bir konuşma yaparak mücadeleye katılan Denktaş’ın ise 24 yaşında olduklarına dikkat çekti. Tayhani, Kıbrıslı Türklerin, bağrından çıkardığı bu iki saygın devlet adamının ve iki unutulmaz liderin anılarını canlı tutacaklarına ve onların mirası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacaklarına olan inancını dile getirdi ve Kıbıs Türk toplumu ile tüm Türk dünyası adına her iki liderin anıları önünde saygı ile  eğildiklerini belirtip, onlara Allah’tan rahmet diledi.

   Fotoğraf  Sergisi, 13-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gezilebilecek.

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