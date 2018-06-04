Lefke belediyesi’nde ciddi sorunlar var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Timuçin Pirgalıoğlu, Lefke Belediyesi’nin idari ve mali yapısında ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, Başkan Aziz Kaya’yı eleştirdi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Pirgalıoğlu, katıldığı televizyon programlarında seçim süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Lefke Belediyesi’nde görev dağılımı ve emir komuta kademesinde ciddi sıkıntılar yaratıldığını savunan Pirgalıoğlu, çok başlılığın, halkın sürdürülebilir hizmet almasını sekteye uğrattığını söyledi.

Belediyenin mali yapısına rağmen, borç üstüne borç eklendiğini belirten Timuçin Pirgalıoğlu, “Emekli personel için 4 sefer Vakıflar Bankası’ndan 10 yıl vade ile 4 kez, toplamda 9 milyon 757 bin TL borç alındı. Eğer bu borçlar bu vade tahtında ödenecek olursa 19 milyon 913 bin 272 TL geri ödeme yapılacak. Yani 10 milyon TL faiz ödenecek. Üzülerek görüyorum ki Sayın Başkan bu gerçekleri hiç anlatmıyor, ya da yüzeysel geçiyor” dedi

Sorunun kalıcı çözülmediğini, borçla ertelendiğini kaydeden Pirgalıoğlu, “Yanlış kararlarla Lefke Belediyesi'nin mali istikbali dinamitlenmiştir” diye konuştu.

800 Bin TL'lik devlet katkısının 167.500 TL'sinin borçlanmalara kesildiğini belirten Pirgalıoğlu, Lefke Belediyesi'nin her yıl 4 milyon TL eksik öz kaynak topladığını ifade etti.

Cittaslow pazarının neden halen kurulmadığını soran Timuçin Pirgalıoğlu, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman'ın geçtiğimiz gün Lefke'deki konuşmasının da kendisini üzdüğünü belirtti. Pirgalıoğlu, “Kaç kez Lefke’ye geldi bilmiyorum? Gelecekteki tüm hayatını oraya adamış benim gibi bir insanın Lefkeliliğini sorguluyor...” dedi.

Timuçin Pirgalıoğlu, Başbakan’ın kendisini hedef aldığını belirterek, bir hukukçu başbakan olarak Erhürman’a Lefke’deki konuşma üslubunun yakışmadığını savundu.

9 mültecinin defnedilmesiyle ilgili bazı tartışmalara da değinen Pirgalıoğlu, konuyla ilgili kahramanlık edebiyatı yapıldığı görüşünü ifade etti.

Ucuz kahramanlık yerine belediyenin yapısını, yapılan - yapılmayan icraatları konuşmak gerektiğini vurgulayan Pirgalıoğlu, rakiplerinin sürekli enkaz edebiyatıyla bir yere gidemeyeceğini sözlerine ekledi.