Lefke Kaza Mahkemesi kapatıldı.

Yüksek Adliye Kurulu 17.09.2018 tarihinden itibaren Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi kararı alırken, Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılmasına tepki için bugün eylem düzenlendi.

Mahkemenin kapatılmasını protesto etmek ve Lefke bölgesinin diğer sorunlarını duyurmak için, bugün, saat:10.00’da Lefke Kaymakamlık binası önünde Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu eylem yaparak, Lefke Bölgesinin sorunlarını dile getirdi.

Bilindiği üzere Lefke Kaza Mahkemesi 1950 yıllarda açılarak 70 yıla yakın bir zamandır görev yapmaktaydı.

Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılması ile ilgili olarak Lefke Sivil Toplum Örgütü üyelerinden Teoman Oktay, yapmış olduğu açıklamada, eski Cumhurbaşkanı, rahmetli Rauf Denktaş, kaleme aldığı "Gargot Deresi" kitabında babasının, Lefke mahkemesinde hakimlik yaptığını ve köyden Lefke mahkemesine at ile geldiğini dile getirip yazmıştı. Rum Güzelyurt'tu geliştirirken Lefke mahkemesini kapatmak için çok uğraştı ve başaramadı dedi.

Teoman Oktay açıklamasına devamla, biz Lefke'yi ilçe yaptık ama Rumun yapamadığını yaptık.Türk yargıçların ilk görev yaptığı ve Türklerin hakim olduğu Kıbrıs Türkleri için tarihi öneme sahip bir mahkemeyi kapattık ifadesinde bulundu..