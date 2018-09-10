  • BIST 93.109
  • Altın 247,913
  • Dolar 6,4435
  • Euro 7,4642
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Lefke Kaza Mahkemesi kapatıldı.

» »
Lefke’nin ilçe yapılmasından sonra, 2017 yılı ortalarında Lefke Mahkemesi Kaza Mahkemesine dönüştürülen Lefke Mahkemesi kapatıldı
Lefke Kaza Mahkemesi kapatıldı.

Yüksek Adliye Kurulu 17.09.2018 tarihinden itibaren Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi kararı alırken, Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılmasına tepki için bugün  eylem düzenlendi.

Mahkemenin kapatılmasını protesto etmek ve Lefke bölgesinin diğer sorunlarını duyurmak için, bugün, saat:10.00’da Lefke Kaymakamlık binası önünde Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu eylem yaparak, Lefke Bölgesinin sorunlarını dile getirdi.

Bilindiği üzere Lefke Kaza Mahkemesi 1950 yıllarda açılarak 70 yıla yakın bir zamandır görev yapmaktaydı.

Lefke Kaza Mahkemesinin kapatılması ile ilgili olarak Lefke Sivil Toplum Örgütü üyelerinden Teoman Oktay, yapmış olduğu açıklamada, eski Cumhurbaşkanı, rahmetli Rauf Denktaş, kaleme aldığı  "Gargot Deresi" kitabında babasının, Lefke mahkemesinde hakimlik yaptığını ve köyden Lefke mahkemesine at ile geldiğini dile getirip yazmıştı. Rum Güzelyurt'tu geliştirirken Lefke mahkemesini kapatmak için çok uğraştı ve başaramadı dedi.

Teoman Oktay açıklamasına devamla, biz Lefke'yi ilçe yaptık ama Rumun yapamadığını yaptık.Türk yargıçların ilk görev yaptığı ve Türklerin hakim olduğu Kıbrıs Türkleri için tarihi öneme sahip bir mahkemeyi kapattık ifadesinde bulundu..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefke açıklarında deprem!06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:01
  • Dikkat elektrik kesintisi var06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:59
  • Doğancı’da Cinayet!… Av Tüfeği ile eşini vurdu!26 Temmuz 2018 Perşembe 19:10
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!19 Temmuz 2018 Perşembe 08:00
  • Dikkat elektrik kesintisi var10 Temmuz 2018 Salı 11:39
  • Cinayete teşebbüs!Bıçakla boynunu kesmeye çalıştı!09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
  • O viraj tarihe karışacak02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:11
  • Hirsofu’ydu, Hacı Sofu Körfezi oldu28 Haziran 2018 Perşembe 13:43
  • Pirgo’da yangın!! Kuzeye geçme ihtimaline karşı ekipler bölgeye sevkedildi21 Haziran 2018 Perşembe 19:52
  • Lefke’de CMC önünde “Süpürgeni Kap Gel” eylemi yapılacak04 Haziran 2018 Pazartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti