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Lefke'de ev yangını! Odun sobası evin yanmasına neden oldu!

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Lefke’de bu akşam üzeri meydana gelen yangında bir evin çatısı, tüm odaları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Lefke'de ev yangını! Odun sobası evin yanmasına neden oldu!

Lefke’de bu akşam üzeri meydana gelen yangında bir evin çatısı, tüm odaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17:40 sıralarında, Lefke’de Şeyh Nazım Sokak üzerinde bulunan Bilal Küçükalioğlu’nun kalmakta olduğu ikametgahta, odun sobasına kuruması için dayalı durumda bulunan ıslak odunların ısınıp alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin çatısı, tüm odaları yanarak kullanılamaz hale geld

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