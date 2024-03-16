Lefke'de Meydana Gelen Yangında Araç Tamamen Zarar Gördü

LEFKE'DE ARAÇ YANGINI: Elektrik Kısa Devresi Sonucu Aracın Ön Kısmı Tamamen Yanarak Zarar Gördü
15 Mart 2024 tarihinde saat 18:30 sıralarında Lefke'de Ahmet Ferit Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Mertcan YILMAZ'a ait EU 525 plakalı salon araçta, ani bir elektrik kısa devresi yangına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü ve ön kısmı tamamen yanarak ciddi zarar gördü.
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