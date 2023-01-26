Lefke'de Yangın!

Polis Basın Subaylığı Lefke'de, bir ikametgahın yatak odasında beş yaşındaki çocuğun yaktığı mumun yatağa düşmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı

Polis Basın Subaylığı Lefke’de, bir ikametgahın yatak odasında beş yaşındaki çocuğun yaktığı mumun yatağa düşmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı. yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. oda içerisinde bulunan tüm eşyalar tamamen yandı.

Ev Yangını

25.01.2023 tarihinde saat 20.15 raddelerinde Lefke’de, bir ikametgahın yatak odası içerisinde beş yaşındaki çocuğun yaktığı mumun yatağa düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan tüm eşyalar tamamen yanarak, çocuk yatak odası, koridor, salon ve mutfak duvarlar dumandan dolay islenemek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.