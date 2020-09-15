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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Karşıyaka Merkez İlkokulu İle Lapta Belediyesi’ne Bağış

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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü  Karşıyaka Merkez İlkokulu’na “Ateş Ölçer” ve Lapta Belediyesi’ne “Fidan” bağışında bulundu.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Karşıyaka Merkez İlkokulu İle Lapta Belediyesi’ne Bağış

2020-2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden bir heyet dün Karşıyaka İlkokulunu ve Lapta Belediyesini ziyaret ederek bağışları teslim etti. 
Karşıyaka Merkez İlkokulu Müdürü Ülgen Osmanlı ateş ölçer cihazının teslimatından duyduğu memnuniyeti belirtirken, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler de, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Okulumuzun ve çocuklarımızın bu zor dönemde oluşabilecek diğer ihtiyaçlarını da imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çaba sarf edeceğiz” dedi.


LAPTA BELEDİYESİ’NE FİDAN BAĞIŞI


Heyet daha sonra Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret ederek daha önce Lefkoşa Merkez Lions Kulübü tarafından ağaçlandırılmış olan Lapta Belediyesi Güzelyalı Plaj Tesisleri ve Belediyenin diğer peyzaj alanlarında kullanılmak üzere 20 adet Palmiye fidanı teslim etti.

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