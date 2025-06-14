Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde Araç Yangını

13 Haziran 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü Cadde üzerinde seyir halindeki PY 406 plakalı araçta yangın çıktı.
Yangının, elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu başladığı tahmin ediliyor. Olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucu aracın motor bölümü, plastik parçaları, koltukları ve iç döşemeleri yanarak ciddi şekilde zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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