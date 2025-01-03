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Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlatılacak

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Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlatılacak. 5 Ocak Pazar günü tamamlanacak çalışmalar süresince yol araç trafiğine kapatılacak.
Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlatılacak

LTB’den verilen bilgiye göre, Karayolları Dairesiyle iş birliği içinde sürdürülecek asfaltlama çalışması Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar gidiş istikametinde yapılacak.

Çalışmaların soğuk hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Tüm yurttaşlarımızın asfalt çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.” denildi.

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