Lefkoşa Türk Belediyesi her alanda çalışmalarını sürdürüyor...

Lefkoşa Türk Belediyesi her alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kış aylarında artan yangınlara müdahale noktasında adım atan Lefkoşa Türk Belediyesi, geçtiğimiz hafta İnterGaz tesislerinde Acil Müdahale Ekibi Yangın Eğitimi düzenleyerek, ekiplerinin yangın konusunda eğitilmesini sağladı.

Asfaltlama ve su altyapı çalışmaları son sürat!

Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dahilindeki yollarda asfaltlama çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Bedrettin Demirel Caddesi'nde asfalt çalışması yapan ekipler, Diren Çemberi Anıtı'nın çevresinde Su Altyapı Çalışması nedeniyle de trafik düzenlemesine gitti.

Kıbrıs Tiyatro Festivali bu yıl üç belediyenin işbirliğinde düzenlenecek!

Belediyenin kültür-sanat alanındaki çalışmaları da hız kesmiyor…. Kıbrıs Tiyatro Festivali bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde ortak düzenlenecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen basın toplantısında üç bölgenin belediye başkanları projeyle ilgili detayları basınla paylaştı.

Bandabuliya Sahnesi yeniden açılış için gün sayıyor

Bandabulya sahnesi de yeniden Lefkoşa halkının hizmetine açılıyor… Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi” kapsamda Bandabuliya Sahnesi’nin yapım çalışmaları tamamlanıyor.

LTB Kadın Sığınma Evi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü

Bunun yanında LTB Kadın Sığınma Evi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü de yenilendi. Protokole göre LTB Kadın Sığınma Evi'ndeki kadınların iletişim ihtiyaçlarını 5 yıl boyunca karşılanmaya devam edilecek.