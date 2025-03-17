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Lefkoşa’da Alkollü Kişiler Polisle Arbede Yaşadı, Tutuklandılar

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16 Mart 2025 tarihinde saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa Cemal Gürsel Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altında sarhoş bir halde bulunan R.S.A.A. (26), N.C.S.G. (28), S.R.F.W. (42) ve R.P.V. (35), yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.
Lefkoşa’da Alkollü Kişiler Polisle Arbede Yaşadı, Tutuklandılar

16 Mart 2025 tarihinde saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa Cemal Gürsel Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altında sarhoş bir halde bulunan R.S.A.A. (26), N.C.S.G. (28), S.R.F.W. (42) ve R.P.V. (35), yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Olay yerine giden polis ekibine mukavemet gösteren şahıslar, tutuklama işlemi sırasında polise karşı fiziksel direniş gösterdi. R.S.A.A., bir polis memuruna yumruk atarken, N.C.S.G., S.R.F.W. ve R.P.V. ise R.S.A.A.'nın tutuklanmasını engellemeye çalışarak polisleri itip çekerek darp etti ve görevlerini yapmalarına engel oldular.

Olayla ilgili dört kişi tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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