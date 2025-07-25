Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

25 Haziran’da başlayan ihale kapsamında 3 bölgede, 16 sokakta toplam 3.000 ton asfalt döküldü. LTB’nin 40 milyon TL’lik yatırımıyla yürütülen çalışmalar Göçmenköy’ün ardından Haspolat’ta devam edecek.

25 Haziran’da başlayan İhale kapsamında bugüne kadar 3 farklı bölgede ve 16 farklı sokakta toplam 3 bin ton asfalt döküldü.

Altyapısı güçlü bir başkent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 Milyon TL’lik yatırım ile başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi kapsamında toplam 11.000 ton asfalt dökülmesi hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının da artması ile hem gündüz hem de gece mesaisi şeklinde süren çalışmalarda Taşkınköy bölgesindeki belirlenen sokaklar tamamlanarak Göçmenköy bölgesine geçildi.

TAMAMLANAN BÖLGELER VE SOKAKLAR

İhale kapsamında şu ana kadar 3 farklı bölgede toplam 3.000 ton asfaltlama çalışması tamamlandı.

Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar- Alçıcılar Yolu Sokak, Dere Yolu Sokak, Bostan Yolu Sokak

Taşkınköy - Naci Talat Sokak, Zeytin Sokak, Hüzün Ana Sokak, Sardunya Sokak, Serin Sokak, Selvi Sokak, Ali Vasıf Sokak, Nergiz Sokak

Göçmenköy - Nidai Cabacaba Sokak, Dr. Küfi Asaf Sokak, Osman Vehbi Sokak, Sancaktar Orhan Bey Sokak, Mustafa Hasan Çoronik Sokak

YENİ İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalanan “2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi” ihalesinin tamamlanmasının ardından LTB asfaltlama çalışmalarına şu anda ihale teklif süreci devam eden yeni ihale ile devam edecek.

GÖÇMENKÖY’ÜN ARDINDAN ÇALIŞMALAR HASPOLAT BÖLGESİNDE SÜRECEK

25 Haziran günü Küçük Kaymaklı’daki Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’tan başlayan asfalt döküm çalışmaları Göçmenköy’ün ardından Haspolat bölgesinde sürecek.