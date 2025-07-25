  • BIST 10665.99
  • Altın 4368.212
  • Dolar 40.5542
  • Euro 47.6909
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

» »
25 Haziran’da başlayan ihale kapsamında 3 bölgede, 16 sokakta toplam 3.000 ton asfalt döküldü. LTB’nin 40 milyon TL’lik yatırımıyla yürütülen çalışmalar Göçmenköy’ün ardından Haspolat’ta devam edecek.
Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

25 Haziran’da başlayan İhale kapsamında bugüne kadar 3 farklı bölgede ve 16 farklı sokakta toplam 3 bin ton asfalt döküldü.

Altyapısı güçlü bir başkent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 Milyon TL’lik yatırım ile başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi kapsamında toplam 11.000 ton asfalt dökülmesi hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının da artması ile hem gündüz hem de gece mesaisi şeklinde süren çalışmalarda Taşkınköy bölgesindeki belirlenen sokaklar tamamlanarak Göçmenköy bölgesine geçildi.

TAMAMLANAN BÖLGELER VE SOKAKLAR

İhale kapsamında şu ana kadar 3 farklı bölgede toplam 3.000 ton asfaltlama çalışması tamamlandı.

Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar- Alçıcılar Yolu Sokak, Dere Yolu Sokak, Bostan Yolu Sokak

Taşkınköy - Naci Talat Sokak, Zeytin Sokak, Hüzün Ana Sokak, Sardunya Sokak, Serin Sokak, Selvi Sokak, Ali Vasıf Sokak, Nergiz Sokak

Göçmenköy - Nidai Cabacaba Sokak, Dr. Küfi Asaf Sokak, Osman Vehbi Sokak, Sancaktar Orhan Bey Sokak, Mustafa Hasan Çoronik Sokak

YENİ İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalanan “2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi” ihalesinin tamamlanmasının ardından LTB asfaltlama çalışmalarına şu anda ihale teklif süreci devam eden yeni ihale ile devam edecek.

GÖÇMENKÖY’ÜN ARDINDAN ÇALIŞMALAR HASPOLAT BÖLGESİNDE SÜRECEK

25 Haziran günü Küçük Kaymaklı’daki Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’tan başlayan asfalt döküm çalışmaları Göçmenköy’ün ardından Haspolat bölgesinde sürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 20 Temmuz Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’da Yol Kapatılacak03 Temmuz 2025 Perşembe 10:58
  • Alayköy'de iş yerinde kavga.. İşte detaylar....01 Temmuz 2025 Salı 10:08
  • Korsan taksiye 130 bin TL para cezası!26 Haziran 2025 Perşembe 10:07
  • Lefkoşa otobüsleri gece servisi 1 Temmuz’da hizmet vermeye başlıyor!25 Haziran 2025 Çarşamba 11:59
  • LTB’nin 40 Milyon TL’lik asfalt yatırımında ilk adım: Alçıcılar Yolu Sokak'ta başlıyor24 Haziran 2025 Salı 12:02
  • Lokmacı'da “Toplumlar Arası Şölen” düzenlendi19 Haziran 2025 Perşembe 10:05
  • Harmancı’dan Maliye’ye Tepki: “70 Milyon TL’lik Trafik Geliri Ödenmiyor”18 Haziran 2025 Çarşamba 09:05
  • Mustafa Yalınkaya: Mezarlık arazisini geri alırsanız kapınıza dayanırız15 Haziran 2025 Pazar 10:02
  • Harmancı’dan Hükümete Sert Tepki: “Tahsisli Arazi Yatırımlarla Birlikte Gasp Edildi”12 Haziran 2025 Perşembe 12:01
  • Göçmenköy’de Bir Kişi Ölü Bulundu30 Mayıs 2025 Cuma 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti