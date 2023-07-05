Lefkoşa'da elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-11.00 arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-11.00 arasında olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.