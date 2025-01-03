Lefkoşa’da Firar Girişimi : Soruşturma Devam Ediyor

03 Ocak 2025 sabah saatlerinde, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.S.A.S. (24), Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki davası için getirildiği sırada firar etti. “Trafik Kazası” ve “İkamet İzinsiz” suçları nedeniyle hükümsüz tutuklu bulunan şahıs, mahkeme avlusundaki hücrelere yerleştirilmek üzereyken, polis aracının tutuklu bölümündeki kapısı açıldığı esnada kelepçesini henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkararak kaçtı.
Olay sonrası polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aynı gün içerisinde yakalanan M.S.A.S., yeniden tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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